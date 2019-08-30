В Краснодаре отремонтировали дороги на 50 улицах

В Краснодаре к концу августа уложили новый асфальт на 50 ремонтируемых улицах

В краевой столице уложили асфальт на планируемых участках — это около 65 км дорог. Сейчас на некоторых из них наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и завершают работы на тротуарах и съездах.

«Как и планировалось, мы отремонтировали дорожное полотно на всех участках — в центре, спальных районах и пригородных поселках Краснодара. Старались благоустраивать придорожную территорию, где необходимо, установили новые остановочные павильоны», — рассказал заместитель главы города Артем Доронин.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, к 2024 году планируют отремонтировать не менее 85% дорог. При этом в 2016 году нормам соответствовали только 39% дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди участков, где полностью завершили ремонт, следующие улицы:

Улица им. Леваневского от Ленина до дома № 195/1 протяженностью 2,185 км. Здесь обновили покрытие на проезжей части, отремонтировали тротуары, обустроили подъезды ко дворам, установили новые бордюры, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.