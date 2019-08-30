В Краснодаре отремонтировали дороги на 50 улицах
В Краснодаре к концу августа уложили новый асфальт на 50 ремонтируемых улицах
В краевой столице уложили асфальт на планируемых участках — это около 65 км дорог. Сейчас на некоторых из них наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и завершают работы на тротуарах и съездах.
«Как и планировалось, мы отремонтировали дорожное полотно на всех участках — в центре, спальных районах и пригородных поселках Краснодара. Старались благоустраивать придорожную территорию, где необходимо, установили новые остановочные павильоны», — рассказал заместитель главы города Артем Доронин.
По словам главы Краснодара Евгения Первышова, к 2024 году планируют отремонтировать не менее 85% дорог. При этом в 2016 году нормам соответствовали только 39% дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.
Среди участков, где полностью завершили ремонт, следующие улицы:
Улица им. Леваневского от Ленина до дома № 195/1 протяженностью 2,185 км. Здесь обновили покрытие на проезжей части, отремонтировали тротуары, обустроили подъезды ко дворам, установили новые бордюры, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
Улица Круговая от дома № 24 по Круговой до улицы 4-я Линия протяженностью 0,73 км. Здесь обновили покрытие на проезжей части, сделали тротуары и парковочную зону, установили остановочный павильон, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
Улица Совхозная от Атарбекова до Круговой протяженностью 1,5 км. Здесь обновили дорожное полотно, отремонтировали тротуары, заменили бордюры, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
Улица Колхозная от Офицерской до Клинической протяженностью 0,97 км. Здесь обновили покрытие проезжей части, отремонтировали тротуары, заменили бордюры, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
Улица Агрохимическая от Солнечной до Шолохова протяженностью 0,8 км. Здесь заменили дорожное покрытие, заменили бордюры, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
Улица им. Александра Покрышкина от Дзержинского до дома № 2/2 протяженностью 0,95 км. Здесь уложили новый асфальт, заменили бордюры, отремонтировали тротуары, оборудовали съезды во дворы, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
Улица Звездная от дороги поселок Северный — поселок Колосистый до улицы Труда (поселок Колосистый) протяженностью 0,93 км. Здесь заменили покрытие на проезжей части, отремонтировали обочины, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки.
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