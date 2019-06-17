В Краснодаре расследуют хищение бюджета при ремонте улицы Атарбекова
Следственные органы УМВД по Краснодару возбудили уголовное дело из-за махинаций при ремонте улицы Атарбекова
Ремонт участка Атарбекова от Тургенева до Герцена в 2017-2018 гг. выполнял подрядчик — ООО «Управляющая компания "Веста"». Организация предоставила в МКУ «Единая служба заказчика» справки о стоимости выполненных работ. Выяснилось, что указанные объемы работ не соответствуют фактическим.
«Согласно заключению эксперта строительно-технической экспертизы, стоимость некачественно выполненных работ по устройству покрытия из асфальтобетона в части устройства покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей составила более 3,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура взяла расследование на контроль. Выясняются другие возможные факты мошенничества.
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