В Краснодаре расследуют хищение бюджета при ремонте улицы Атарбекова

Следственные органы УМВД по Краснодару возбудили уголовное дело из-за махинаций при ремонте улицы Атарбекова

Ремонт участка Атарбекова от Тургенева до Герцена в 2017-2018 гг. выполнял подрядчик — ООО «Управляющая компания "Веста"». Организация предоставила в МКУ «Единая служба заказчика» справки о стоимости выполненных работ. Выяснилось, что указанные объемы работ не соответствуют фактическим.

«Согласно заключению эксперта строительно-технической экспертизы, стоимость некачественно выполненных работ по устройству покрытия из асфальтобетона в части устройства покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей составила более 3,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура взяла расследование на контроль. Выясняются другие возможные факты мошенничества.