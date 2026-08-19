Кубанский депутат лишился мандата из-за сокрытия активов на 200 млн рублей

18 августа журналист Андрей Кошик сообщил, что председатель совета депутатов Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района Роман Ковалев лишился должности и депутатского мандата после проверки его доходов и имущества. Он не указал в декларации активы общей стоимостью 198 млн рублей.

Кроме того, в его собственности оказалось 59 объектов недвижимости, 111 долей в праве общедолевой собственности на сельхозземли, 24 транспортных средства. В декларации не была отражена даже выплата в размере 7 тыс. рублей, которую Ковалев получает как ветеран труда.