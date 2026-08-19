Кубанский депутат лишился мандата из-за сокрытия активов на 200 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кубанского депутата из Красноармейского района уволили за незадекларированное имущество

18 августа журналист Андрей Кошик сообщил, что председатель совета депутатов Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района Роман Ковалев лишился должности и депутатского мандата после проверки его доходов и имущества. Он не указал в декларации активы общей стоимостью 198 млн рублей.

Кроме того, в его собственности оказалось 59 объектов недвижимости, 111 долей в праве общедолевой собственности на сельхозземли, 24 транспортных средства. В декларации не была отражена даже выплата в размере 7 тыс. рублей, которую Ковалев получает как ветеран труда.

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17 августа его включили в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений.

По информации Кошика, сначала Ковалев оставил должность по собственному желанию. Однако районная прокуратура обратилась в суд, который установил связь увольнения с нарушением требований закона и сокрытием имущества.

Также известно, что в 2025 году Ковалев обратился с жалобой на жительницу Красноармейского района Наталью Гаряеву. Женщину оштрафовали на 250 тыс. рублей. Поводом стал инцидент на железнодорожном переезде: Land Cruiser депутата грубо нарушил ПДД, обогнав поток на железнодорожном переезде, и пересек пути на красный свет. При этом находившиеся рядом сотрудники полиции не остановили автомобиль. Гаряева сняла это на видео, что и послужило поводом для иска со стороны депутата.

Как писали Юга.ру, кубанского депутата Яну Уварову лишили мандата после голосования за передачу спортинвентаря в школу, где она работает.

«Единая Россия» Деньги Коррупция Красноармейский район

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Кубанский депутат лишился мандата из-за сокрытия активов на 200 млн рублей
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