Обход станицы Ленинградской за 1,4 млрд рублей построят к декабрю 2020 года

Заключен контракт на строительства обхода станицы Ленинградской, который позволит сократить путь в Крым

Тендер на строительство дороги минтранспорта Кубани объявило в августе. Обход Ленинградской является одним из этапов строительства дороги от станицы Стародеревянковской до Кисляковской.

Контракт на строительство обхода заключен с акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. Стоимость его — 1,44 млрд рублей. Начало работ предусмотрено с момента заключения контракта. Срок их окончания — 30 ноября 2020 года.

Планируется, что строительство обхода Ленинградской позволит распределить транспортный поток, следующий в сторону Тамани и Крыма мимо станицы. В целом после строительства дороги между Стародеревянковской и Кисляковской маршрут в этом направлении будет короче существующих на 60 км.