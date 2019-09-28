Обход станицы Ленинградской за 1,4 млрд рублей построят к декабрю 2020 года
Заключен контракт на строительства обхода станицы Ленинградской, который позволит сократить путь в Крым
Тендер на строительство дороги минтранспорта Кубани объявило в августе. Обход Ленинградской является одним из этапов строительства дороги от станицы Стародеревянковской до Кисляковской.
Контракт на строительство обхода заключен с акционерным обществом по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. Стоимость его — 1,44 млрд рублей. Начало работ предусмотрено с момента заключения контракта. Срок их окончания — 30 ноября 2020 года.
Планируется, что строительство обхода Ленинградской позволит распределить транспортный поток, следующий в сторону Тамани и Крыма мимо станицы. В целом после строительства дороги между Стародеревянковской и Кисляковской маршрут в этом направлении будет короче существующих на 60 км.
Также для сокращения времени в пути в Крым власти планируют строительство трассы в обход Тимашевска. На эти цели будет выделено 7,64 млрд рублей. Тимашевск является крупным железнодорожным узлом, и переезд бывает закрыт в общей сложности до 18 часов в сутки. При этом железная дорога пересекает автостраду, соединяющую федеральную трассу М4 «Дон» и Таманский полуостров. Кроме того, полотно отделяет жилую часть города от промзоны, где расположены крупные производства. В сумме там работает более 2,5 тыс. человек, и из-за пробок люди часто опаздывают на смены или долго не могут вернуться домой.
Как сообщали Юга.ру, в конце августа стало известно, что на Кубани собираются к 2022 году построить скоростную трассу из Краснодара в Крым. Ее стоимость оценили в 128 млрд рублей.
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