На строительство обхода станицы Ленинградской потратят 1,4 млрд рублей

На Кубани к 2024 году собираются построить обходы станицы Ленинградской и Тимашевска. В 2018 году сообщалось, что 19-километровый участок трассы с четырьмя транспортными развязками в обход Ленинградской введут в 2021 году. Проект оценивали в 5 млрд рублей. В апреле 2019-го сообщалось, что работы начнутся в этом году.

С 23 августа на сайте госзакупок началась подача заявок, аукцион назначен на 11 сентября. Проект предполагает строительство третьего этапа обхода — от станицы Стародеревянковской через Ленинградскую до Кисляковской. Начальная цена закупки — 1 млрд 447 млн 275 тыс. 794 рубля. Финансирование будет вестись из краевой казны: в 2019 году из бюджета направят 66 млн рублей, в 2020-м — 1,38 млрд рублей.

Контракт должен быть исполнен к декабрю 2020 года. Первый этап работ планируется произвести со дня заключения контракта до 29 ноября 2019 года, второй этап — с 10 января до 31 марта 2020 года, третий — с 1 апреля до 31 июля 2020 года, четвертый — с 3 августа по 30 ноября 2020 года.