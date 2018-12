В Сочи автомобиль врезался в стену дома

View this post on Instagram

В Сочи легковушка въехала в жилой дом ⠀ Со слов очевидца: ⠀ Сегодня 8 декабря в 4:30 утра автомобиль спускался со стороны остановки спортивная Ривьера. ⠀ При повороте на спуск к кубанкскому кольцу водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. ⠀ После чего автомобиль сквозь кусты упал вниз с опорной стены и врезался в дом по ул. Чайковского 8/4. В автомобиле находился водитель и женщина. ⠀ После аварии водитель сбежал бросив женщину в салоне. При падении машина повредила газовую трубу. +: от подписчиков. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар