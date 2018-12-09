В Сочи автомобиль врезался в стену дома

В Сочи ночью 9 декабря автомобиль врезался дом и повредил газовую трубу

Авария произошла около 3:00 в районе улицы Чайковского. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал с дороги, проехал по зеленым насаждениям и врезался в жилой дом.

В результате ДТП повредилась штукатурка на доме и газовая труба. Водитель скрылся с места аварии. На месте работала следственная группа, которая сняла отпечатки пальцев с руля и дверной ручки, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.