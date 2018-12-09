В Сочи автомобиль врезался в стену дома
В Сочи ночью 9 декабря автомобиль врезался дом и повредил газовую трубу
Авария произошла около 3:00 в районе улицы Чайковского. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Solaris не справился с управлением, съехал с дороги, проехал по зеленым насаждениям и врезался в жилой дом.
В результате ДТП повредилась штукатурка на доме и газовая труба. Водитель скрылся с места аварии. На месте работала следственная группа, которая сняла отпечатки пальцев с руля и дверной ручки, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
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В Сочи легковушка въехала в жилой дом ⠀ Со слов очевидца:�� ⠀ Сегодня 8 декабря в 4:30 утра автомобиль спускался со стороны остановки спортивная Ривьера. ⠀ При повороте на спуск к кубанкскому кольцу водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. ⠀ После чего автомобиль сквозь кусты упал вниз с опорной стены и врезался в дом по ул. Чайковского 8/4. В автомобиле находился водитель и женщина. ⠀ После аварии водитель сбежал бросив женщину в салоне. При падении машина повредила газовую трубу. ��+��: от подписчиков. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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