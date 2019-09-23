В Краснодаре два человека пострадали при пожаре в многоэтажке
В Краснодаре 23 сентября загорелась квартира в многоэтажном доме
Сообщение о возгорании на улице Командорской поступило спасателям в 11:03. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на третьем этаже загорелись вещи. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Огонь потушили, на месте работали три машины и девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Предварительно, пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу. Обстоятельства и характер травм уточняются. Из здания эвакуировали 50 человек.
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Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Длинной днем 16 сентября загорелась хозяйственная постройка на площади 40 кв. метров. 15 сентября на улице Новокузнечной сгорел магазин. Утром 16 сентября в бизнес-центре «Кутузовский» на улице Северной произошло задымление, из-за этого из здания эвакуировали 103 человека.
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