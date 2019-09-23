В Краснодаре два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 23 сентября загорелась квартира в многоэтажном доме

Сообщение о возгорании на улице Командорской поступило спасателям в 11:03. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на третьем этаже загорелись вещи. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Огонь потушили, на месте работали три машины и девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предварительно, пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу. Обстоятельства и характер травм уточняются. Из здания эвакуировали 50 человек.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Длинной днем 16 сентября загорелась хозяйственная постройка на площади 40 кв. метров. 15 сентября на улице Новокузнечной сгорел магазин. Утром 16 сентября в бизнес-центре «Кутузовский» на улице Северной произошло задымление, из-за этого из здания эвакуировали 103 человека.

Краснодар МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

После крушения вертолета в Адыгее прокуратура отобрала у его владельца сертификат
В Сочи автомобиль упал в стометровый обрыв
Подростка-инвалида в голубых мокасинах ищут в Анапе
В Краснодаре два человека пострадали при пожаре в многоэтажке
В России с 2020 года штат чиновников хотят сократить на 15%
Поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика в Краснодарском крае

Лента новостей

Фоторепортажи

Выступление Feduk, танцы и «спортивный квартал»

Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника

Статьи

Путешествовать, учить английский и заводить друзей в разных странах

Как работают программы молодежных обменов

Статьи

Джеймс Бонд, «Форсаж» и Шазам — а вы все про них знаете?

Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале