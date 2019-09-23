В Краснодаре два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Сообщение о возгорании на улице Командорской поступило спасателям в 11:03. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на третьем этаже загорелись вещи. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Огонь потушили, на месте работали три машины и девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предварительно, пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу. Обстоятельства и характер травм уточняются. Из здания эвакуировали 50 человек.