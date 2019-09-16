В центре Краснодара из-за пожара в бизнес-центре эвакуировали более 100 человек
В Краснодаре утром 16 сентября из бизнес-центра эвакуировали 103 человека из-за задымления
Сообщение о задымлении на улице Северной поступило спасателям в 8:48. Пожарные установили, что происходит испарение из вентиляции без горения. При этом из здания эвакуировали 103 человека. На месте работали восемь пожарных машин и 19 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, накануне в центре Краснодара на улице Новокузнечной сгорел магазин.
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