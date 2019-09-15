В центре Краснодара произошел пожар

Огонь потушили в 12:52, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Новокузнечной поступило спасателям в 12:27. Пожарные установили, что горит здание площадью 70 кв. метров. По предварительной информации, загорелся магазин.

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