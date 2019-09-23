В центре Краснодара сгорела машина

В Тихорецке 15 сентября загорелась машина, после чего произошел взрыв газового баллона. Следователи начали проверку, так как в момент пожара в автомобиле находилась семья с двумя детьми.

Как писали Юга.ру, в Сочи 20 сентября возле ж/д станции Горный Воздух произошел пожар — там сгорели ларьки. В Крыму 21 сентября загорелся чердак в мужском монастыре.

Автомобиль загорелся на пересечении улиц Красной и Хакурате около 18:30. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пострадавших нет.

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