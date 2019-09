В центре Краснодара сгорел сарай

View this post on Instagram

Сегодня, 16 сентября около 12:30 на улице Длинной в Краснодаре вспыхнуло пламя на территории частного домовладения! . На кадрах можно увидеть, как люди выносят тяжелый матрас, а голос в кадре сообщает, что на нём кто-то находится, предположительно, женщина.. . Прибывшие на место пожарные установили, что горит хоз. постройка. В 13:15 огонь был полностью ликвидирован. Кто или что было на матрасе, не сообщается.. . #chp_krd