В центре Краснодара сгорел сарай

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 16 сентября загорелась хозяйственная постройка

Сообщение о возгорании на улице Длинной, 295 на пересечении с Кутузова поступило в МЧС в 12:31. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай площадью 30 кв. метров.

На месте работали две пожарные машины и семь спасателей. В 13:13 им удалось потушить пламя, которое распространилось на площади 40 кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В инстаграме «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором видно, как из двора, где произошел пожар, выносят человека на матрасе.

Напомним, за последние сутки пожарные дважды выезжали по заявке в центре Краснодара. Накануне на улице Новокузнечной сгорел магазин. Утром 16 сентября в бизнес-центре «Кутузовский» на улице Северной произошло задымление, из-за этого из здания эвакуировали 103 человека.

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Сегодня, 16 сентября около 12:30 на улице Длинной в Краснодаре вспыхнуло пламя на территории частного домовладения! . На кадрах можно увидеть, как люди выносят тяжелый матрас, а голос в кадре сообщает, что на нём кто-то находится, предположительно, женщина.. . Прибывшие на место пожарные установили, что горит хоз. постройка. В 13:15 огонь был полностью ликвидирован. Кто или что было на матрасе, не сообщается.. . ���� #chp_krd

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Краснодар МЧС Пожары

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