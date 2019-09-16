В центре Краснодара сгорел сарай

Сообщение о возгорании на улице Длинной, 295 на пересечении с Кутузова поступило в МЧС в 12:31. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай площадью 30 кв. метров.

На месте работали две пожарные машины и семь спасателей. В 13:13 им удалось потушить пламя, которое распространилось на площади 40 кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В инстаграме «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором видно, как из двора, где произошел пожар, выносят человека на матрасе.

Напомним, за последние сутки пожарные дважды выезжали по заявке в центре Краснодара. Накануне на улице Новокузнечной сгорел магазин. Утром 16 сентября в бизнес-центре «Кутузовский» на улице Северной произошло задымление, из-за этого из здания эвакуировали 103 человека.