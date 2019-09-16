В центре Краснодара сгорел сарай
В Краснодаре днем 16 сентября загорелась хозяйственная постройка
Сообщение о возгорании на улице Длинной, 295 на пересечении с Кутузова поступило в МЧС в 12:31. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай площадью 30 кв. метров.
На месте работали две пожарные машины и семь спасателей. В 13:13 им удалось потушить пламя, которое распространилось на площади 40 кв. метров.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В инстаграме «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором видно, как из двора, где произошел пожар, выносят человека на матрасе.
Напомним, за последние сутки пожарные дважды выезжали по заявке в центре Краснодара. Накануне на улице Новокузнечной сгорел магазин. Утром 16 сентября в бизнес-центре «Кутузовский» на улице Северной произошло задымление, из-за этого из здания эвакуировали 103 человека.
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Сегодня, 16 сентября около 12:30 на улице Длинной в Краснодаре вспыхнуло пламя на территории частного домовладения! . На кадрах можно увидеть, как люди выносят тяжелый матрас, а голос в кадре сообщает, что на нём кто-то находится, предположительно, женщина.. . Прибывшие на место пожарные установили, что горит хоз. постройка. В 13:15 огонь был полностью ликвидирован. Кто или что было на матрасе, не сообщается.. . ���� #chp_krd
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Очевидцы сообщают о пожаре на пересечении ул.Кутузова и ул.Длинной ⠀ Видео: @mitlana_official_ ⠀ UPD: В 13:37 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение хоз постройки на площади 30 кв м ⠀ Задействовано 2 отделения и 7 человека личного состава. Пожар локализован в 12:42, сообщают в МЧС.
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