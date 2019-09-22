Кубанцев предупредили о ветре до 23 м/с
В Краснодарском крае 22 и 23 сентября ожидается усиление ветра
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три-шесть часов и до конца суток местами в крае и Краснодаре возможно усиление западного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-20 м/с, днем и вечером в отдельных районах — до 23 м/с. Такая погода продлится ночью и утром 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, что в Мостовском районе в ночь с 21 на 22 сентября выпал снег. В ночь с 22 на 23 сентября местами по краю температура воздуха прогреется от 4 до 12 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 20 °С.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.