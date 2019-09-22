Кубанцев предупредили о ветре до 23 м/с

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 22 и 23 сентября ожидается усиление ветра

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три-шесть часов и до конца суток  местами в крае и Краснодаре возможно усиление западного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-20 м/с, днем и вечером в отдельных районах — до 23 м/с. Такая погода продлится ночью и утром 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в Мостовском районе в ночь с 21 на 22 сентября выпал снег. В ночь с 22 на 23 сентября местами по краю температура воздуха прогреется от 4 до 12 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 20 °С. 

Краснодар Погода

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