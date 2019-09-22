Кубанцев предупредили о ветре до 23 м/с

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три-шесть часов и до конца суток местами в крае и Краснодаре возможно усиление западного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-20 м/с, днем и вечером в отдельных районах — до 23 м/с. Такая погода продлится ночью и утром 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.