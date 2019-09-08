Первый снег выпал на Красной Поляне
В горах в окрестностях Сочи выпал первый снег
Как правило, снежный покров в горах на Красной Поляне появляется гораздо позже. В прошлом году, например, снег здесь выпал в первой половине октября. Однако местные жители отмечают, что несколько лет назад снег выпадал и ранее.
Накануне на высоте 2050 метров прошел град, после которого пошел снег. Пользователи социальных сетей, которые сейчас отдыхают в Сочи, отмечают, что теперь здесь представляется редкая возможность искупаться в море, а уже через час-полтора поиграть в снежки в горах.
«Обалдеть! В прошлую субботу там носы обгорели, жара была!», — отмечает пользователь mixalna59.
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