Первый снег выпал на Красной Поляне

В горах в окрестностях Сочи выпал первый снег

Как правило, снежный покров в горах на Красной Поляне появляется гораздо позже. В прошлом году, например, снег здесь выпал в первой половине октября. Однако местные жители отмечают, что несколько лет назад снег выпадал и ранее.