Первый снег выпал на Красной Поляне

Краснодарский край

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В горах в окрестностях Сочи выпал первый снег

Как правило, снежный покров в горах на Красной Поляне появляется гораздо позже. В прошлом году, например, снег здесь выпал в первой половине октября. Однако местные жители отмечают, что несколько лет назад снег выпадал и ранее.

Накануне на высоте 2050 метров прошел град, после которого пошел снег. Пользователи социальных сетей, которые сейчас отдыхают в Сочи, отмечают, что теперь здесь представляется редкая возможность искупаться в море, а уже через час-полтора поиграть в снежки в горах.

«Обалдеть! В прошлую субботу там носы обгорели, жара была!», — отмечает пользователь mixalna59.

Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сочи

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