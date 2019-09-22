В Краснодарском крае выпал снег
В Мостовском районе в ночь с 21 на 22 сентября выпал снег
В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, что осадки в виде снега выпали в горах, в поселке Псебай. Снег был мокрый. По словам представителя гидрометцентра, такая погода характерна для этой местности в конце сентября.
Собеседник добавила, что в ночь с 22 на 23 сентября местами по краю температура воздуха прогреется от 4 до 12 °С. Днем ожидается около 20 °С.
Юга.ру писали, что в поселке Красная Поляна 8 сентября выпал первый снег.
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