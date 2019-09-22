В мужском монастыре Крыма сгорел чердак
В крымской Алуште 21 сентября в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре потушили пожар
Сообщение о возгорании чердака в монастыре поступило спасателям в 16:50. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что горит крыша одноэтажного здания с мансардой.
Пламя локализовали в 17:26. Огонь охватил около 300 кв. метров. Пожар потушили в 19:20.
Пострадавших нет. Огонь тушили 17 человек и четыре машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Космо-Дамиановский мужской монастырь находится на юге полуострова на высоте около 800 м над уровнем моря. Его основали в 1856 году.
Напомним, что в ноябре 2011 года в Новороссийске сгорел Свято-Успенский собор. В следующем году его восстановили. А в апреле 2016 года православный храм сгорел в Белореченском районе.
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