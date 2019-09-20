В Сочи сгорели ларьки возле ж/д станции
В Сочи возле ж/д станции Горный Воздух вечером 20 сентября произошел пожар
В 19:54 в ЧМС сообщили о возгорании на улице Таганрогской. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелись роллеты на площади 100 кв. метров. Автор видео, опубликованного в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте» рассказал, что горит кафе.
На месте работали 24 спасателей и 7 пожарных машин. В 20:45 огонь был полностью потушен.
Эвакуация людей не проводилась. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, вечером 20 сентября жителей курорта предупредили об усилении верта. Также в городе прогнозировали грозовые дожди.
В сентбряе в Сочи случилось несколько крупных пожаров, в том числе в жилых многоэтажках. В одном из домов погибла девушка, которая арендовала комнату на мансарде.
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