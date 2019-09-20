В Сочи сгорели ларьки возле ж/д станции

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи возле ж/д станции Горный Воздух вечером 20 сентября произошел пожар

В 19:54 в ЧМС сообщили о возгорании на улице Таганрогской. Прибывшие на место пожарные  установили, что загорелись роллеты на площади 100 кв. метров. Автор видео, опубликованного в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте» рассказал, что горит кафе. 

На месте работали  24 спасателей и 7 пожарных машин. В 20:45 огонь был полностью потушен.

Эвакуация людей не проводилась. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 20 сентября жителей курорта предупредили об усилении верта. Также в городе прогнозировали грозовые дожди. 

В сентбряе в Сочи случилось несколько крупных пожаров, в том числе в жилых многоэтажках. В одном из домов погибла девушка, которая арендовала комнату на мансарде.

МЧС Пожары Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи сгорели ларьки возле ж/д станции
«Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым
В Краснодаре на участника свадебного кортежа, который открыл стрельбу, завели дело
Прокуратура отпустила Павла Устинова, которого сама же требовала посадить на шесть лет
В Сочи прогнозируют грозу и сильный ветер
У жителей Геленджика опечатали сейфы с оружием из-за приезда патриарха Кирилла

Лента новостей

Статьи

Кому посвящены эти памятники в Краснодаре?

Брежнев, Фантомас или Сальвадор Дали?

В центре Краснодара открыли отель Marriott

Мэр Евгений Первышов назвал его «подарком ко Дню города»

У жителей Геленджика опечатали сейфы с оружием из-за приезда патриарха Кирилла

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале