В Сочи сгорели ларьки возле ж/д станции

В 19:54 в ЧМС сообщили о возгорании на улице Таганрогской. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелись роллеты на площади 100 кв. метров. Автор видео, опубликованного в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте» рассказал, что горит кафе.

На месте работали 24 спасателей и 7 пожарных машин. В 20:45 огонь был полностью потушен.

Эвакуация людей не проводилась. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.