В Павловском районе мужчина угнал машину и попал в ДТП, в котором она сгорела

В Павловском районе в ДТП сгорела машина, которую до этого угнали

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что оставил автомобиль Toyota во дворе, а утром машины не было. Сгоревший автомобиль нашли в станице Новопетровской. Ущерб превысил 300 тыс. рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 29-летнего знакомого потерпевшего. Установлено, что мужчина угнал автомобиль, чтобы прокатиться по району. Однако он не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого машина сгорела.

Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.