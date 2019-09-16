В Тихорецке взорвалась машина, в которой находилась семья с детьми
В Тихорецке следователи проводят проверку после взрыва газового баллона в машине с двумя детьми, который случился 15 сентября
По предварительным данным, днем на улице Ленинградской в автомобиле ВАЗ-2109, где находилась семья с двумя маленькими детьми, произошло возгорание, после чего взорвался газовый баллон. Очевидцы вызвали пожарных.
В больницу доставили супругов и их двоих детей.
Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина взрыва баллона. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили 15 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 12:27. Горели две машины, а также повреждена крыша магазина. Огонь потушили в 12:31.
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