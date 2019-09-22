Двое подростков получили по 9 лет колонии за изнасилование и убийство женщины на Дону

В Ростовской области в сентябре суд вынес приговор подросткам 16 и 17 лет, которые изнасиловали и убили женщину

В декабре прошлого года подростки изнасиловали 28-летнюю женщину и убили ее. Кроме тогоони украли телефон у женщины.

Дело рассматривали по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, чтобы скрыть другое преступление).

Суд признал несовершеннолетних виновными. Их приговории к девяти годам шести месяцам и девяти годам пяти месяцам воспитательной колонии, сообщили 20 сентября в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.