Двое подростков получили по 9 лет колонии за изнасилование и убийство женщины на Дону
В Ростовской области в сентябре суд вынес приговор подросткам 16 и 17 лет, которые изнасиловали и убили женщину
В декабре прошлого года подростки изнасиловали 28-летнюю женщину и убили ее. Кроме тогоони украли телефон у женщины.
Дело рассматривали по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, чтобы скрыть другое преступление).
Суд признал несовершеннолетних виновными. Их приговории к девяти годам шести месяцам и девяти годам пяти месяцам воспитательной колонии, сообщили 20 сентября в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
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Юга.ру ранее писал о громком убийстве многодетной женщины в поселке Псебай. Это произошло в мае 2018 года. Женщину 19 раз ударили камнем по голове, изнасиловали, а потом задушили. В преступлении обвинили двух местных жителей — 20-летнего Савелия Никифорова и 16-летнего местного жителя, они находятся под арестом. В ноябре расследование дела завершили. Впоследствии судебные заседания проходили в закрытом режиме.
В сентябре прокурор потребовал назначить 21-летнему подсудимому 19 лет лишения свободы, его 17-летнему подельнику — 10 лет.
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