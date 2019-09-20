Подросток попал под легковушку, переходя дорогу в неположенном месте в Северском районе

Краснодарский край

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В Северском районе 19 сентября произошла авария, в которой погиб 16-летний местный житель

ДТП случилось 19 сентября около 12:00 в районе 20 км трассы станица Федоровская — Северская. Подросток переходил дорогу в неположенном месте. В это время проезжал автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Он не увидел пешехода из-за автобуса ПАЗ.

В результате происшествия мальчик от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Юга.ру ранее писали о ДТП с пешеходами, которые переходили дорогу, нарушая ПДД. Так, в Краснодаре 4 июня на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. В станице Брюховецкой 4 сентября легковой автомобиль наехал на мужчину, который перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. А в Адыгее 13 сентября пенсионер погиб под колесами машины, переходя дорогу в неположенном месте.

Дети ДТП Северский район

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