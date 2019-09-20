Подросток попал под легковушку, переходя дорогу в неположенном месте в Северском районе

В Северском районе 19 сентября произошла авария, в которой погиб 16-летний местный житель

ДТП случилось 19 сентября около 12:00 в районе 20 км трассы станица Федоровская — Северская. Подросток переходил дорогу в неположенном месте. В это время проезжал автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Он не увидел пешехода из-за автобуса ПАЗ.

В результате происшествия мальчик от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.