В Краснодаре напротив главного корпуса КубГУ насмерть сбили мужчину

В Краснодаре вечером 4 июня на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора

По предварительным данным, в 21:40 49-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора на пересечении улиц Ставропольской и Димитрова. В этот момент его сбил автомобиль Mazda под управлением 19-летнего парня, который ехал по улице Ставропольской со стороны Айвазовского.

От полученных травм пешеход скончался на месте, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.