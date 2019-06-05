В Краснодаре напротив главного корпуса КубГУ насмерть сбили мужчину
В Краснодаре вечером 4 июня на улице Ставропольской насмерть сбили мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора
По предварительным данным, в 21:40 49-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора на пересечении улиц Ставропольской и Димитрова. В этот момент его сбил автомобиль Mazda под управлением 19-летнего парня, который ехал по улице Ставропольской со стороны Айвазовского.
От полученных травм пешеход скончался на месте, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи ночью 4 июня автомобиль BMW врезался в дорожное ограждение. Погиб один человек и еще трое пострадали.
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