«Ока» сбила пешехода на перекрестке в станице Брюховецкой
В станице Брюховецкой 4 сентября легковой автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу
Авария случилась около 22:00 на одном из перекрестков станицы. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. В это время 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-111130 («Ока») наехал на него.
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В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали. В больнице он отказался указывать свои данные, сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГИБДД отметили, что на верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.
Напомним еще об одном случае, когда пешеход пострадал, перебегая дорогу в неположенном месте. В Анапе 1 сентября пенсионер получил травмы, когда перебегал трассу.
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