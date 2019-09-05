«Ока» сбила пешехода на перекрестке в станице Брюховецкой

В станице Брюховецкой 4 сентября легковой автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу

Авария случилась около 22:00 на одном из перекрестков станицы. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. В это время 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-111130 («Ока») наехал на него.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали. В больнице он отказался указывать свои данные, сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГИБДД отметили, что на верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.