Мэрию Ейска обязали сделать «зебру» после того, как на дороге сбили человека

Днем ранее «Ока» сбила пешехода на перекрестке в станице Брюховецкой. Однако в том случае мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, увидели, что разметки нет. В администрацию Ейска направили предписание, чтобы власти устранили этот недостаток, сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП случилось около 12:00 на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в месте, где стояли соотвествующие знаки, но разметки «зебры» не было. 61-летний водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода.

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