«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и выбыл из Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса»
В первой игре двухматчевого противостояния «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0, и чтобы пройти в групповой этап евротурнира, им нужно было преимущество в пять мячей. В ответном поединке краснодарская команда была намерена биться до последнего.
Однако матч завершился не в пользу хозяев поля. На 11-й минуте Даниил Уткин распаковал ворота гостей, но уже спустя несколько секунд Юссеф Эль-Араби забил ответный гол, а 48-й минуте он отправил второй мяч в ворота Крицюка. Итог игры — 1:2.
По итогам двух матчей (6:1) черно-зеленые выбывают из розыгрыша Лиги чемпионов и попадают в групповой этап Лиги Европы. Соперники «горожан» в этом турнире определятся на жеребьевке 30 августа, первые поединки назначены на 19 сентября.
Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории выступал в Лиге чемпионов. Первым соперником команды Мурада Мусаева стал «Порту», которого «горожане» по сумме двух встреч одолели со счетом 3:3 (0:1, 2:3).
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