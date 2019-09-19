В Краснодаре упавшие после ветра ветки и деревья убрали по девяти адресам

В Краснодаре дороги и тротуары очищают от деревьев и веток, которые упали из-за сильного ветра 18 сентября

В краевой столице в течение дня был сильный ветер — его порывы достигали 20 м/с. До утра 19 сентября действовало штормовое предупреждение.

В ЕДДС поступили заявки по 17 адресам, где упали крупные ветви и деревья. В списке улицы Коммунаров, 278, Красная, 62, Мира, 44, Рашпилевская, 178, Котовского, 29, Сормовская, 163, Трудовой Славы, 34, Дзержинского, 125/1, Макаренко, 9 в поселке Колосистом, перекресток Октябрьской и Постовой, участки дороги поселок Индустриальный — «Кубанский стан», трасса между Центральным и 2-м отделениями поселка Лазурного. Также на деревья упали на провода на улицах Лузана, 13, Гидростроителей, 21, 2-м Онежском проезде, 18, Новороссийской, 236/1, 40-летия Победы, 33/8.

К 22:00 убрали ветви и деревья, которые мешали проезду транспорта и пешеходам, по девяти адресам. Остальные продолжат вывозить с утра 19 сентября.

С утра 18 сентября в детсадах и школах прогулки и занятия на улице отменили.

«Еще утром при получении прогноза погоды, что будет сильный ветер, всем заведующим детских садов и директорам школ запретили проводить прогулки и занятия на улице. Этот запрет действует и на 19 сентября», — пояснила вице-мэр Лилиана Егорова.

В течение дня 18 сентября упавшие ветви убрали с территорий детских садов № 84, 85, 104, 208, а также школ № 19 и 84. У школы № 53 большая ветка дерева упала за территорией, она повредила провода электропередачи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.