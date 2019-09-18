В Краснодаре ветром сдувает деревья, детей, башенные краны. Фото и видео из соцсетей

В краевом центре до 19 сентября будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 20 м/с.

Днем 18 сентября стихия стала причиной нескольких происшествий по всему городу. Ветром повалило несколько деревьев, в том числе на территории детских садов и школ, кроме того, упал павильон с квасом, снесло металлический забор. В районе ЖК «Гарантия» рухнула стрела строительного крана. В некоторых местах произошел обрыв проводов и повредилась крыша дома.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что от стихии никто не пострадал. В мэрии отметили, что у всех упавших деревьев не было признаков аварийности, их повалило сильными порывами.

Жители Краснодара наблюдали за происходящим и выкладывали фотографии и видеозаписи в соцсети.