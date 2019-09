В Краснодаре ветром сдувает деревья, детей, башенные краны. Фото и видео из соцсетей

View this post on Instagram

Зaбор, снесенный ветром, чуть не прибил двух школьников в Краснодаре . «Тут раньше было строение, суд признал незаконным! Его снесли, но за собой так ничего и не убрали. Сегодня 18 сентября 9:30 утра забор чуть не снес двух школьников. Находится: район Энка, ул. Кореновская 21/3», — сообщает наш читатель.