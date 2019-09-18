В Краснодаре ветром сдувает деревья, детей, башенные краны. Фото и видео из соцсетей
В Краснодаре 18 сентября произошло несколько ЧП из-за сильного ветра
В краевом центре до 19 сентября будет действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 20 м/с.
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Днем 18 сентября стихия стала причиной нескольких происшествий по всему городу. Ветром повалило несколько деревьев, в том числе на территории детских садов и школ, кроме того, упал павильон с квасом, снесло металлический забор. В районе ЖК «Гарантия» рухнула стрела строительного крана. В некоторых местах произошел обрыв проводов и повредилась крыша дома.
В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что от стихии никто не пострадал. В мэрии отметили, что у всех упавших деревьев не было признаков аварийности, их повалило сильными порывами.
Жители Краснодара наблюдали за происходящим и выкладывали фотографии и видеозаписи в соцсети.
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Зaбор, снесенный ветром, чуть не прибил двух школьников в Краснодаре . «Тут раньше было строение, суд признал незаконным! Его снесли, но за собой так ничего и не убрали. Сегодня 18 сентября 9:30 утра забор чуть не снес двух школьников. Находится: район Энка, ул. Кореновская 21/3», — сообщает наш читатель.
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