В Краснодаре на женщину упало дерево

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 сентября на 45-летнюю местную жительницу упало дерево

Несчастный случай произошел на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена. В группе «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что на женщину упало дерево. 

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в полиции уже известно об этом случае. Жещину в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия. 

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Напомним, что еще один случай, когда дерево упало на людей, произошел на прошлой неделе. Во дворе детского сада № 48 9 сентября ветром повалило дерево. В результате пострадали два двухлетних ребенка и воспитательница — у нее диагностировали перелом ноги. Позже в больнице от полученных травм умерла одна из девочек. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшего ребенка. 17 сентября на заведующую детсадом завели уголовное дело.

Краснодар Полиция Происшествия

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