В Краснодаре на женщину упало дерево
В Краснодаре 17 сентября на 45-летнюю местную жительницу упало дерево
Несчастный случай произошел на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена. В группе «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что на женщину упало дерево.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в полиции уже известно об этом случае. Жещину в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Читайте также:
Напомним, что еще один случай, когда дерево упало на людей, произошел на прошлой неделе. Во дворе детского сада № 48 9 сентября ветром повалило дерево. В результате пострадали два двухлетних ребенка и воспитательница — у нее диагностировали перелом ноги. Позже в больнице от полученных травм умерла одна из девочек. Власти города выразили соболезнования и принесли извинения родителям погибшего ребенка. 17 сентября на заведующую детсадом завели уголовное дело.
Читайте также
«Мэр Геленджика тоже встает в 7:00, чтобы набрать воду в баклажки?»
Алена Водонаева возмутилась проблемами с водой в Геленджике
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.