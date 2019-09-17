В Краснодаре на женщину упало дерево

Несчастный случай произошел на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена. В группе «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что на женщину упало дерево.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в полиции уже известно об этом случае. Жещину в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.