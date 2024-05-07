В Краснодаре установят огромную скульптуру в виде ракеты

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

В Фестивальном микрорайоне Краснодара установят шестиметровый арт-объект в виде ракеты

Его разместят на Гагаринском бульваре напротив дома № 73/5 по улице Гагарина. Скульптуру презентуют 8 мая в 17:00, отметили в пресс-службе мэрии. Хотя открыть объект планируют накануне Дня Победы, изображенная ракета напоминает не оружие, но космические звездолеты из фантастических фильмов середины XX века.

Высота ракеты составляет 6,5 метров, а размах крыльев — 4 метра. Внутри арт-объекта есть восемь кнопок. При их единовременном нажатии будет запускаться световое, лазерное и звуковое шоу. 

Координатор проекта Дмитрий Ленников рассказал, что для реализации проекта объединились меценаты и простые граждане, которые делали пожертвования на создание скульптуры. 

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара отложила «на будущее» создание трамвайной ветки в районе Восточно-Кругликовской.

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