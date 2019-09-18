Жителей Краснодара предупредили о штормовом ветре

В краевом центре с 18 сентября до утра 19 сентября прогнозируют усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-20м/с, предупредили в пресс-службе городской администрации.

По данным гидрометцентра Кубани, с вечера среды и в четверг в Краснодаре будут идти кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью столбики термометров опустятся до 12-14 °С, днем ожидается небольшое похолодание — до 20-22 °С.

17 сентября в Краснодаре усилился ветер, что стало причиной ЧП. Днем на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена порывом воздуха повалило дерево, которое упало на 45-летнюю женщину. Еще один трагический случай произошел в краевом центре 9 сентября. Тогда в детском саду на улице Красной дерево придавило двух девочек, одна из них умерла.