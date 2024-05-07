Полиция Краснодара составила 4,4 тыс. протоколов за неправильную парковку в 2024 году

В Краснодаре в период с января по апрель 2024 года за нарушение правил парковки транспорта составили 4,4 тыс. протоколов. Об этом начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил «РБК Краснодар».

«За нарушение правил остановки или стоянки мы привлекаем по статье 12.16. КоАП РФ — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. С начала текущего года, за четыре месяца, за этот вид нарушения мы составили 2344 административных протокола в Краснодаре», — рассказал Коноваленко.



Также, по его словам, с начала 2024 года по статье 12.19 КоАП РФ составили еще 2035 протоколов на краснодарских владельцев авто.



По указанной статье к нарушениям правил парковки относятся:

остановка транспорта в местах для стоянки для инвалидов;

стоянка пешеходном переходе ближе пяти метров перед ним;

остановка маршруток на трамвайных путях дальше первого ряда крайней проезжей части;

стоянка на проезжей части, препятствующая движению других транспортных средств.

Представитель Управления МВД России по Краснодару отметил, что количество эвакуированного транспорта не всегда соответствует числу нарушителей:

«Конечно же, есть водители, которых мы привлекли на месте совершения административного правонарушения, именно за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в зоне запрещающего дорожного знака, и есть те, которых мы эвакуировали».