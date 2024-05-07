Полиция Краснодара составила 4,4 тыс. протоколов за неправильную парковку в 2024 году

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

МВД Краснодара рассказало о нарушениях правил парковки и работе эвакуаторов

В Краснодаре в период с января по апрель 2024 года за нарушение правил парковки транспорта составили 4,4 тыс. протоколов. Об этом начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил «РБК Краснодар».

Читайте также:

«За нарушение правил остановки или стоянки мы привлекаем по статье 12.16. КоАП РФ — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. С начала текущего года, за четыре месяца, за этот вид нарушения мы составили 2344 административных протокола в Краснодаре», — рассказал Коноваленко.

Также, по его словам, с начала 2024 года по статье 12.19 КоАП РФ составили еще 2035 протоколов на краснодарских владельцев авто.

По указанной статье к нарушениям правил парковки относятся:

  • остановка транспорта в местах для стоянки для инвалидов;
  • стоянка пешеходном переходе ближе пяти метров перед ним;
  • остановка маршруток на трамвайных путях дальше первого ряда крайней проезжей части;
  • стоянка на проезжей части, препятствующая движению других транспортных средств.

Представитель Управления МВД России по Краснодару отметил, что количество эвакуированного транспорта не всегда соответствует числу нарушителей:

«Конечно же, есть водители, которых мы привлекли на месте совершения административного правонарушения, именно за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в зоне запрещающего дорожного знака, и есть те, которых мы эвакуировали».

Напомним, что с начала 2024 года жителей Краснодара оштрафовали на 88 млн рублей за неоплату парковок.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара пообещали увеличить количество платных городских машиномест в 2024 году.

Автомобили Дороги Краснодар парковки Полиция Транспорт

Новости

Запуск морского сообщения между Сочи, Новороссийском и Геленджиком отложили
С начала 2024 года в Новороссийске собрали 1 млн рублей курортного сбора
Полиция Краснодара составила 4,4 тыс. протоколов за неправильную парковку в 2024 году
В Краснодаре установят огромную скульптуру в виде ракеты
В Юбилейном микрорайоне Краснодара начнут строить детсад, который общественники требовали с 2010 года
Краснодар 9 Мая снова останется без салюта

Лента новостей

Реклама на сайте