Минтруд планирует провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

Планируется, что эксперимент сначала пройдет на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности: в компаниях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства. В России сейчас 266 предприятий малого и среднего бизнеса, входящих в нацпроект.

По словам замминистра экономического развития Петра Засельского, на предприятиях работники 30-40% времени ничего не делают. Основная задача не сократить рабочий день, а сделать его полезным.

Окончательное решение о введении четырехдневной рабочей недели примут после того, как схему опробуют во многих компаниях. Эксперимент только на одном предприятии не даст результатов, так как нужна статистика с качественной выборкой, сообщили «Известия».

Впервые о введении четырехдневной рабочей недели заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев в июне, выступая на Международной конференции труда в Женеве. Он поручил Минтруду до 30 сентября проработать этот вопрос и представить предложения.