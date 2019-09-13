В Анапе снова запретили плавать на катамаранах

По данным сайта Windfinder , который показывает направление ветра, на курорте 13 сентября порывы ветра могут достигать 6 м/c, он будет дуть в сторону моря. По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, температура морской воды в Анапе составляет 22 °С.

В Анапе с начала летнего сезона неоднократно вводили запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах. Это необходимо, чтобы не допустить несчастных случаев во время непогоды. Как сообщали Юга.ру, 6 июня мужчину на катамаране унесло в море, спасателям удалось вытащить его на берег. 15 июня на курорте пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.