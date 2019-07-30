Команда федерального куратора прибыла в Адыгею для обсуждения стратегии развития региона
В Адыгее начал действовать институт кураторства. 30 июля в республику прибыли представители ряда федеральных министерств
Чиновники займутся изучением ситуации и обсудят перспективные направления развития региона.
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Делегацию возглавил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, поскольку куратором Адыгеи назначен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.
Первое совещание уже состоялось. 4 июля в рамках рабочей поездки в Москву глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с куратором региона от Правительства РФ — министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.
«В течение месяца регион работал над дорожной картой. Сегодня представители федеральных министерств прибыли для изучения ситуации на месте. В ходе совещания с участием Джамбулата Хатуова и Мурата Кумпилова будут проанализированы основные показатели, достижения, узкие места региона, а также обсужден перечень инициатив и мероприятий по стимулированию социально-экономического развития республики», — рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, Адыгея вошла в десятку регионов России со слабой экономикой, которым в июне назначили кураторов из числа федеральных чиновников.
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