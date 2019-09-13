В Сочи пришли с обыском к председателю «Южного правозащитного центра» и выломали ему дверь
В Сочи 12 сентября провели обыск в квартире у председателя «Южного правозащитного центра» Семена Симонова
Что произошло? Адвокат Александр Попков 12 сентября написал в своем твиттере, что в квартире Симонова провели обыск. У него сломали входную дверь.
В Сочи у правозащитника Семёна Симонова обыск в квартире. Сломали входную дверь.— Alexander Popkov (@slevodav) September 12, 2019
Вечером Симонов написал в своем фейсбуке, что у него были дознаватель, участковый, наряд ППС, бригада МЧС, сотрудница управляющей компании и специалист «Ростелекома». Они искали документы «Южного правозащитного центра», а также электронные носители информации.
«Изъяли зачем-то отчеты ЮПЦ перед госорганами, которые в их распоряжении и так есть, и протоколы центра (то же самое). В итоге около 19:30 вместе с документами они запечатали в пакеты и увезли несколько ноутов, системников и флешек, которые в постановлении судьи Бутяева обозначались как страшные и ужасные "орудия преступления"», — отметил правозащитник.
От него потребовали прийти на допрос. Но правозащитник отказался отвечать на вопросы без адвоката Попкова. В связи с этим допрос перенесли на 13 сентября.
Где еще были обыски? Сотрудники ФСБ 12 сентября пришли к представителям региональных штабов Алексея Навального более чем в 40 городах России. В Краснодаре обыск провели у родителей журналиста и бывшего активиста «Открытой России» (признана в России нежелательной и закрытой организацией) Александра Савельева, у активиста Виталия Вотановского и координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Кроме того, силовики пришли к родителям замкоординатора краснодарского штаба Навального Дмитрия Свитнева и в дом, который снимают активисты «Эковахты по Северному Кавказу». Также обыскали и родственников координатора инициативной группы «Мониторинг» (организация следит за задержаниями на митингах) Алексея Мандригели, которого ОМОН искал по пяти адресам. Днем обыск прошел и в офисе краснодарского штаба Навального.
После обысков у сотрудников штабов по всей России начали блокировать счета. Так, на счета замкоординатора краснодарского штаба Свитнева и активиста Мандригели наложили арест на 75 млн рублей. У Савельева арестовали сразу на несколько счетов на сумму около 375 млн рублей.
С чем связаны обыски? После проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) возбудили уголовное дело об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (Совершение финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем). Следственные действия 12 сентября связаны с этим расследованием.
В группе «Команда Навального» во «ВКонтакте» пояснили, что штабы Навального — это структура, не относящаяся к ФБК. У фонда нет ни одного регионального офиса.
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Имеет ли «Южный правозащитный центр» отношение к делу ФБК? Симонов уточнил, что организация не связана с Фондом борьбы с коррупцией, движением «Голос» и «Открытой Россией». Дело, по которому был обыск в центре, также не имеет отношения к этому расследованию.
«Однако обыск у нас связан с волной обысков, которая прокатилась по всей стране. Тем, что они все направлены на подавление гражданских инициатив», — добавил председатель центра.
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