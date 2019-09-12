Организаторов травли посетителей аниме-фестиваля в Дагестане признали экстремистами
В Дагестане вынесли приговор 18-летнему Ахмаду Исрапилову, который организовал преследование посетителей фестиваля AniDag в Махачкале
С чего все началось? Год назад, 25 ноября 2018 года, в Аварском театре Махачкалы должен был в седьмой раз состояться фестиваль поклонников аниме AniDag. Однако из-за угроз в адрес организаторов и дирекции театра мероприятие отменили. Одну из организаторов мероприятия несколько часов опрашивали в полиции.
Против проведения фестиваля AniDag выступал дагестанский комик, помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев. В своем инстаграме он опубликовал несколько постов, в которых назвал мероприятие «фестивалем неформалов» и выразил свое неодобрение (позже он удалил эти записи). В поддержку Иразиева выступил министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев.
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Призывы к срыву аниме-фестиваля оказались экстремизмом. В день фестиваля у здания Аварского театра собрались около 150 агрессивно настроенных молодых людей. Многие из них были в футболках с надписью «Имамат Дагестана». Такое же название носила и закрытая страница в инстаграме, администратором которой был 18-летний Ахмад Исрапилов. На нее были подписаны 17,6 тыс. человек.
По данным следствия, Исрапилов опубликовал на странице четыре публикации с призывами к срыву июльского рок-концерта и аниме-фестиваля. Молодой человек координировал действия паблика по осыпанию угрозами как организаторов, так и граждан, пришедших на мероприятия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.
При этом в центре уточнили, что администратор «Имамата» получил от сотрудников правоохранительных органов несколько предостережений о том, что такие действия недопустимы.
Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).
Какое он получил наказание? Советский районный суд Махачкалы в июле приговорил Исрапилова к двум годам лишения свободы условно.
Дело по просьбе обвиняемого рассматривали в особом порядке. Адвокат Гасан Гаппаев пояснил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, поскольку не считал, что делал что-то незаконное. По его словам, Исрапилов формально не возражал против выдвинутых обвинений. Приговор не обжаловали. Он вступил в законную силу, написала 10 сентября «Молодежь Дагестана».
Что стало с комиком Иразиевым? Эльдар Иразиев покинул Россию еще в конце февраля, после того как его поставили на учет как экстремиста. Комментировать приговор Исрапилову он отказался.
Что будет с аниме-мероприятиями в Дагестане? Одна из организаторов аниме-фестиваля AniDag сообщила, что этой осенью планируют провести очередное мероприятие в Махачкале. «Мне пока не хочется раскрывать подробности о месте проведения. К сожалению, участников будет меньше, чем в прошлом году. В разы. Многих теперь родители не отпускают», — призналась она «Коммерсанту».
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