Организаторов травли посетителей аниме-фестиваля в Дагестане признали экстремистами

В Дагестане вынесли приговор 18-летнему Ахмаду Исрапилову, который организовал преследование посетителей фестиваля AniDag в Махачкале

С чего все началось? Год назад, 25 ноября 2018 года, в Аварском театре Махачкалы должен был в седьмой раз состояться фестиваль поклонников аниме AniDag. Однако из-за угроз в адрес организаторов и дирекции театра мероприятие отменили. Одну из организаторов мероприятия несколько часов опрашивали в полиции. Против проведения фестиваля AniDag выступал дагестанский комик, помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев. В своем инстаграме он опубликовал несколько постов, в которых назвал мероприятие «фестивалем неформалов» и выразил свое неодобрение (позже он удалил эти записи). В поддержку Иразиева выступил министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев.

Призывы к срыву аниме-фестиваля оказались экстремизмом. В день фестиваля у здания Аварского театра собрались около 150 агрессивно настроенных молодых людей. Многие из них были в футболках с надписью «Имамат Дагестана». Такое же название носила и закрытая страница в инстаграме, администратором которой был 18-летний Ахмад Исрапилов. На нее были подписаны 17,6 тыс. человек. По данным следствия, Исрапилов опубликовал на странице четыре публикации с призывами к срыву июльского рок-концерта и аниме-фестиваля. Молодой человек координировал действия паблика по осыпанию угрозами как организаторов, так и граждан, пришедших на мероприятия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану. При этом в центре уточнили, что администратор «Имамата» получил от сотрудников правоохранительных органов несколько предостережений о том, что такие действия недопустимы. Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).

Какое он получил наказание? Советский районный суд Махачкалы в июле приговорил Исрапилова к двум годам лишения свободы условно. Дело по просьбе обвиняемого рассматривали в особом порядке. Адвокат Гасан Гаппаев пояснил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, поскольку не считал, что делал что-то незаконное. По его словам, Исрапилов формально не возражал против выдвинутых обвинений. Приговор не обжаловали. Он вступил в законную силу, написала 10 сентября «Молодежь Дагестана».