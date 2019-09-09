В начале недели на Кубани будет солнечно и ветрено. В горах пройдут грозы

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 9-11 сентября

По данным краевого гидрометцентра, 9 сентября в регионе, в том числе на Черноморском побережье будет ясная погода. Днем термометры покажут 23-28 °С, в юго-восточных предгорьях — 17-22 °С, на побережье — 24-29 °С. Ветер 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска порывы до 25 м/с.

В Краснодаре также будет солнечно, порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Воздух прогреется до 26-28 °С.

Днем и вечером 10 и 11 сентября метеорологи обещают грозовые дожди в горах и юго-восточных предгорьях. Ночные температуры — 12-17 °С, на Азовском побережье — 14-19 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 7-12 °С. Днем будет 24-29 °С. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевом центре во вторник и среду будет солнечно. Ночью воздух остынет до 15 °С, днем потеплеет до 29 °С. Ветер 7-8 м/с.

На Черноморском сохранится сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до 15-20 °С, днем ожидается 24-29 °С. Ветер 12-14 м/с, порывы до 17 м/с, на участке Анапа — Геленджик усиление до 15-20 м/с, в Новороссийске — 20-25 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк — 22-23 °C, Анапа — 24 °C, Новороссийск —25 °C, Туапсе, Геленджик, Сочи — 26 °C.