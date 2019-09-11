На Кубани задержали подполковника полиции за покровительство джипингу

В Геленджике 9 сентября задержали подполковника полиции при получении взятки в размере 550 тыс. рублей

Информация о задержании начальника отделения исполнения административного законодательства ОМВД России по Геленджику подполковника полиции Уварова появилась в паблике «Туподар», где опубликовали фотографию спецсообщения на имя начальника полиции Кубани Владимира Андреева.

Согласно документу, 9 сентября в 16:30 сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД задержали 44-летнего подполковника полиции у него дома при получении 550 тыс. рублей за покровительство незаконным туристическим поездкам в горы. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), рассматривается вопрос об увольнении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили задержание полицейского и сообщили, что по данному факту проводится проверка. Подробности дела пока не уточняются.