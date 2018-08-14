Под Геленджиком УАЗ с туристами упал в овраг, в больницу попали пятеро взрослых и двое детей

Краснодарский край

Распечатать

В районе села Возрождение под Геленджиком произошло ДТП с участием УАЗа, перевозившего туристов

«По предварительным данным, в 16:20 в районе села Возрождение, осуществляя перевозку туристов, водитель УАЗа опустил опрокидывание в овраг», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка.

Геленджик ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На улице Ставропольской в Краснодаре сгорел автомобиль
Минтранс предложил построить скоростную ж/д магистраль от Краснодара до Махачкалы
В МВД прокомментировали отставку начальника ГИБДД Геленджика
Под Геленджиком УАЗ с туристами упал в овраг, в больницу попали пятеро взрослых и двое детей
На границе России и Грузии образовалась 12-часовая очередь
В Геленджике на Маркотхском хребте начали демонтировать надпись «Мегафон». Она стояла там 10 лет

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале