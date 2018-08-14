Под Геленджиком УАЗ с туристами упал в овраг, в больницу попали пятеро взрослых и двое детей
Краснодарский край Елена Лободина
В районе села Возрождение под Геленджиком произошло ДТП с участием УАЗа, перевозившего туристов
«По предварительным данным, в 16:20 в районе села Возрождение, осуществляя перевозку туристов, водитель УАЗа опустил опрокидывание в овраг», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данному факту проводится проверка.
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