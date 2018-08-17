В Геленджике водитель упавшего в овраг автомобиля с туристами скончался в больнице

В Геленджике продолжают расследование уголовного дела по факту падения в овраг автомобиля с туристами

Следователи переквалифицировали уголовное дело с ч. 1 ст. 238 УК РФ на п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, водитель автомобиля 16 августа умер в больнице. У него была черепно-мозговая травма, переломы позвонков и основания черепа, острая внутримозговая гематома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Установлен владелец машины. Во время допроса он пояснил, что сдавал в аренду автомобиль мужчине, который в момент ДТП находился за рулем. Во время обыска в доме владельца автомобиля нашли и изъяли документы, подтверждающие его причастность к организации экскурсий. Также в документах было указано, что мужчина руководил экстрим-автоклубом «Гараж».

В связи с этим мужчину допросили в качестве подозреваемого. Он находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.