В Геленджике вынесли приговор владельцу машины, упавшей с туристами в овраг

Краснодарский край

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В Геленджике в августе суд вынес приговор предпринимателю, чья машина с туристами упала в овраг

В районе геленджикского села Возрождение 14 августа 2018 года в овраг упал УАЗ с туристами. В результате пострадали семь человек. В момент аварии во внедорожнике находились две семьи с детьми, все они из других регионов. Водитель автомобиля через три дня скончался в больнице.

Следствие установило, что машина принадлежала индивидуальному предпринимателю, все маршруты согласовывались с ним. 14 августа водитель проводил экскурсию для шести туристов, взяв по 1,3 тыс. рублей со взрослых и по 1,1 тыс. рублей за каждого ребенка.

В горной местности машина опрокинулась в овраг. Позже стало известно, что водитель и владелец УАЗа знали о неисправностях системы рулевого управления и тормозов.

Суд признал предпринимателя виновным по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 600 тыс. рублей в пользу двух потерпевших в счет компенсации морального вреда, сообщили 2 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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