Двое из пострадавших в ДТП под Геленджиком сломали позвоночники, водитель впал в кому

Стали известны подробности о состоянии туристов, пострадавших в ДТП под Геленджиком

Как сообщали Юга.ру, УАЗ с туристам упал в овраг в районе села Возрождение. Пострадали семь человек, двое из них — дети.

По данным краевого минздрава, в момент аварии во внедорожнике находились две семьи с детьми, все они из других регионов.

«Водитель джипа находится в коме, он нетранспортабелен. Пассажирка получила перелом позвоночника, ее муж — компрессионный перелом позвоночника, находится на искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии один из двух детей 13 лет, у него пневмоторакс, он также на искусственной вентиляции легких», — цитирует «Интерфакс» представителя министерства.

В ведомстве сообщили, что наиболее тяжело пострадавшим оказывают помощь специалисты Центра медицины катастроф, за пострадавшим ребенком выехала детская медицинская бригада из Краснодара. Еще три человека находятся в травмпункте с ушибами и ссадинами, их жизни ничего не угрожает.

Проверку по факту инцидента проводит полиция и СКР.

Выяснилось, что водитель упавшего джипа состоит в местном экстрим-клубе, сейчас правоохранители выясняют, велся ли этот бизнес официально, его организатор дает объяснения, изымается документация.