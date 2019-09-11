В Крыму подростка унесло в море, когда он пытался помочь тонущему брату

В районе Керчи спасатели второй день ищут 15-летнего подростка, которого унесло в море

В поселке Маяк на пляже пансионата «Прибой» 21-летний молодой человек пошел плавать и начал тонуть. Его 15-летний брат бросился на помощь в воду, сообщило РИА «Новости». Парню помогли выбраться на берег очевидцы, однако подростка до сих пор не нашли.

Сотрудники МЧС искали мальчика до темноты 10 сентября и возобновили поиски сегодня в 7:00.

По данным Крымского гидрометцентра, до 13 сентября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c.