В Крыму подростка унесло в море, когда он пытался помочь тонущему брату
В районе Керчи спасатели второй день ищут 15-летнего подростка, которого унесло в море
В поселке Маяк на пляже пансионата «Прибой» 21-летний молодой человек пошел плавать и начал тонуть. Его 15-летний брат бросился на помощь в воду, сообщило РИА «Новости». Парню помогли выбраться на берег очевидцы, однако подростка до сих пор не нашли.
Сотрудники МЧС искали мальчика до темноты 10 сентября и возобновили поиски сегодня в 7:00.
По данным Крымского гидрометцентра, до 13 сентября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c.
Как писали Юга.ру, в этом году многих туристов унесло в море во время сильного ветра. В Анапе 15 июня пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге, через три дня в Сочи ветер отнес от берега мужчину на надувном матрасе в районе пляжа «Белые ночи». В Анапе 20 августа спасли туристов, которые, несмотря на запрет, отправились кататься на катамаранах в море.
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