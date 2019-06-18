В Сочи туриста унесло в море на надувном матрасе

В Сочи мужчину унесло в море на надувном матрасе в районе пляжа «Белые ночи»

«По сообщению очевидца, человека на надувном матрасе унесло так далеко, что с берега его почти не было видно», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туристу оказали помощь спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО. Сотрудники МЧС на катере «Стрингер» вышли в район акватории «Белые ночи», подняли пострадавшего на борт судна и передали родственникам, которые ждали на берегу. На отдых в Сочи 40-летний турист приехал из Черкесска.

Как сообщали Юга.ру, 15 июня в Анапе пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.