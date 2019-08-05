В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
В Севастополе 4 августа в бухте Омега погибли в шторм две спортсменки
Трагедия произошла на территории яхт-клуба «Юг». Там 32-летняя москвичка прыгнула в море с пирса, несмотря на шторм и запрет на купание. Возможно, ее ударило о пирс. После этого 27-летняя девушка из Мурманска бросилась ее спасать и тоже не выплыла, рассказал и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Беспалый.
Погибшими оказались действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка. Поднять тела до сих пор не удалось — погодные условия не позволяют катерам выйти в море и пришвартоваться к пирсам, написала онлайн-газета «Новый Севастополь».
Беспалый добавил, что на территории яхт-клуба нет спасателей, но есть охранники, которые и сообщили о случившемся. Спасательные службы находятся в полной готовности и ждут улучшения погоды.
Как писали Юга.ру, в Польше в озере рядом с игровыми кортами 8 июля утонула 20-летняя кубанская гандболистка Екатерина Королева, которая выступала со сборной на чемпионате Европы по пляжному гандболу. По предварительному заключению судмедэкспертизы, девушка погибла из-за утопления. Ее похоронили 18 июля в селе Киевском Крымского района.
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