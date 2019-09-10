В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи ранним утром 10 сентября потушили пожар в многоэтажном жилом доме, есть жертвы

Сообщение о возгорании в доме на улице Ленина, 226 поступило в 5:20.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля, пламя распространилось на площади 100 кв. метров. Из здания эвакуировали 20 человек.

В 6:21 огонь был потушен. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ночь на 9 сентября на Черноморском побережье случилсякрупный пожар в жилом доме. В Геленджике сгорел жилой дом и зеленая зона возле него, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров.

Еще два пожара произошли накануне на Тамани. Там горел мусор и хозяйственные постройки. Пожароопасную ситуацию в регионе усугубляет сильный ветер: по прогнозам синоптиков, в первой половине недели порывы могут достигать 20 м/с, в районе Новороссийска — до 25 м/с.

МЧС Пожары Сочи

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