В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
В Адлерском районе Сочи ранним утром 10 сентября потушили пожар в многоэтажном жилом доме, есть жертвы
Сообщение о возгорании в доме на улице Ленина, 226 поступило в 5:20.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля, пламя распространилось на площади 100 кв. метров. Из здания эвакуировали 20 человек.
В 6:21 огонь был потушен. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ночь на 9 сентября на Черноморском побережье случилсякрупный пожар в жилом доме. В Геленджике сгорел жилой дом и зеленая зона возле него, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров.
Еще два пожара произошли накануне на Тамани. Там горел мусор и хозяйственные постройки. Пожароопасную ситуацию в регионе усугубляет сильный ветер: по прогнозам синоптиков, в первой половине недели порывы могут достигать 20 м/с, в районе Новороссийска — до 25 м/с.
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