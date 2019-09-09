На Тамани полностью потушили горящие постройки
В совхозе Южном Темрюкского района 9 сентября потушили крупный пожар
Спасателям сообщили о возгорании в 13:09. Огонь охватил постройки площадью 250 кв. метров недалеко от станицы Тамань.
Пламя полностью потушили в 18:30. Погибших и пострадавших нет. В ликцидации пожара задействовали 34 человека и 14 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В этот день на Тамани произошел еще один пожар. В 11:38 в поселке Волна загорелся мусор на пустыре. Пламя распространилось на площади 180 кв. метров.
А в ночь с 8 на 9 сентября крупный пожар случился в Геленджике. Там сгорел жилой дом и зеленая зона возле него, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.
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