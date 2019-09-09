На Тамани произошло два крупных пожара

Первый случай произошел в 11:38 в поселке Волна недалеко от Крымского моста. Там загорелся мусор на пустыре. К 13:55 пожарные потушили пламя, которое распространилось на площади 180 кв. метров.

О втором пожаре спасателям сообщили в 13:09. В совхозе Южном станицы Тамань огонь охватил постройки площадью 250 кв. метров. В 14:57 открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, еще один крупный пожар случился на Черноморском побережье в ночь на 9 сентября. В Геленджике сгорел жилой дом и зеленая зона возле него, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров.

По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в Краснодарском крае установится сухая погода. На участке от Анапы до Геленджика ветер усилится до 20 м/с.