На Тамани произошло два крупных пожара
Днем 9 сентября в двух поселках Темрюкского района случилось возгорание
Первый случай произошел в 11:38 в поселке Волна недалеко от Крымского моста. Там загорелся мусор на пустыре. К 13:55 пожарные потушили пламя, которое распространилось на площади 180 кв. метров.
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О втором пожаре спасателям сообщили в 13:09. В совхозе Южном станицы Тамань огонь охватил постройки площадью 250 кв. метров. В 14:57 открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, еще один крупный пожар случился на Черноморском побережье в ночь на 9 сентября. В Геленджике сгорел жилой дом и зеленая зона возле него, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров.
По прогнозам синоптиков, в первой половине недели в Краснодарском крае установится сухая погода. На участке от Анапы до Геленджика ветер усилится до 20 м/с.
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