В Сочи пенсионер упал с моста в реку

Краснодарский край

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Спасатели эвакуировали жителя Сочи, который упал с моста в Лазаревском районе

Инцидент произошел вечером 6 сентября в поселке Вардане. Местные жители отдыхали на мосту. В какой-то момент один из членов компании, 62-летний сочинец, упал с четырехметровой высоты в ручей. Он ударился головой и не смог самостоятельно выбраться из ручья. Очевидцы происшествия не сумели помочь пенсионеру и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники отряда «Кубань-СПАС» на носилках и используя альпинистское снаряжение подняли травмированного мужчину наверх и передали медикам скорой помощи, которые отвезли его в больницу, сообщили 9 сентября в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях, когда люди падали с мостов в Сочи. Так, в апреле женщина выжила после падения со Светлановского моста. В середине июля мужчина упал в реку с Ривьерского виадука и сломал руку. В конце июля в Хосте на мосту девушка ночью не заметила разрушенных перил и упала в реку.

Кубань-СПАС Сочи

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