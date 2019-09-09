В Сочи пенсионер упал с моста в реку

Инцидент произошел вечером 6 сентября в поселке Вардане. Местные жители отдыхали на мосту. В какой-то момент один из членов компании, 62-летний сочинец, упал с четырехметровой высоты в ручей. Он ударился головой и не смог самостоятельно выбраться из ручья. Очевидцы происшествия не сумели помочь пенсионеру и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники отряда «Кубань-СПАС» на носилках и используя альпинистское снаряжение подняли травмированного мужчину наверх и передали медикам скорой помощи, которые отвезли его в больницу, сообщили 9 сентября в пресс-службе «Кубань-СПАС».