В Сочи девушка ночью упала с моста с разрушенными перилами

В Хостинском районе Сочи 24 июля спасатели помогли девушке из Северной Осетии, которая упала с моста в реку Бзугу

Инцидент произошел в ночь на 24 июля в селе Раздольном. 23-летняя жительница Моздока в темноте не заметила, что на отрезке моста разрушилось ограждение, и упала в русло реки.

Спасатели вместе с очевидцами при помощи альпинистского снаряжения на носилках достали пострадавшую из реки и передали бригаде скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как писали Юга.ру, 14 июля в Адлерском районе спасатели помогли 43-летней беременной женщине, которая упала со склона.