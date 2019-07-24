В Сочи девушка ночью упала с моста с разрушенными перилами
В Хостинском районе Сочи 24 июля спасатели помогли девушке из Северной Осетии, которая упала с моста в реку Бзугу
Инцидент произошел в ночь на 24 июля в селе Раздольном. 23-летняя жительница Моздока в темноте не заметила, что на отрезке моста разрушилось ограждение, и упала в русло реки.
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Спасатели вместе с очевидцами при помощи альпинистского снаряжения на носилках достали пострадавшую из реки и передали бригаде скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как писали Юга.ру, 14 июля в Адлерском районе спасатели помогли 43-летней беременной женщине, которая упала со склона.
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