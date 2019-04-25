В Сочи женщина упала с виадука
В Сочи 24 апреля сотрудники МЧС помогли 38-летней женщине, которая упала с Верещагинского виадука
В 17:15 спасатели получили сообщение о том, что с Верещагинского виадука (Светлановского моста) упал человек.
Сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО при помощи вакуумного матраса для транспортировки людей зафиксировали пострадавшую и на жестких носилках транспортировали из труднодоступного места к машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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